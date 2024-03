Lazio, sulle indagini della procura di Perugia Lotito chiarisce: 'Escalation mediatica e caccia allo scoop'

Tommaso Fefè

L'inchiesta sul dossieraggio di politici e vip condotta dalla Procura di Perugia tira in ballo anche Claudio Lotito. Secondo i recenti sviluppi delle indagini sui presunti accessi abusivi alle banche dati che il finanziere Pasquale Striano avrebbe perpetrato negli ultimi anni, tra i personaggi di rilievo spiati dall'ufficiale delle Fiamme Gialle ci sarebbe anche il presidente della Lazio, nonché Senatore della Repubblica. A tal proposito il numero 1 del club biancoceleste ha voluto rilasciare questo pomeriggio una dichiarazione ufficiale, al fine di evitare speculazioni mediatiche sulla sua persona:



"Comprendo che l’escalation mediatica, concernente le attività della procura di Perugia, abbia innescato una caccia allo scoop. Sono tuttavia completamente estraneo alle dichiarazioni che mi verrebbero attribuite su tutti i mezzi di comunicazione, anche per bocca dell’avvocato Gianmichele Gentile, essendo io tra l’altro all’estero per sostenere come mio dovere la Lazio in corsa per la qualificazione in Champions League. Pertanto diffido chiunque a diffondere con ogni mezzo dichiarazioni delle quali non sia stata da me preventivamente confermata la paternità”.