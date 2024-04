"La storia si veste di nuovo". Con questo sloganrivela tramite i propri canali social,. Dopo i piccoli dettagli svelati pian piano nei giorni scorsi, che hanno fatto salire l'attesa tra i tifosi, questa mattina con un video i due testimonial Danilo Cataldi e Christos Mandas hanno mostrato la nuova divisa da gioco. Celeste, con il colletto a V bianco quella dei giocatori di movimento, totalmente nera invece quella del portiere. I Motivi e le linee ricalcano quindi quelle che indossarono Wilson, Chinaglia, Re Cecconi e gli altri protagonisti del 1974 nella loro storica epopea; ma con un elemento in più ad impreziosire questa nuova versione. Proprio i nomi di quel gruppo di giocatori, divenuti per tutti i laziali "la banda Maestrelli" sono infatti inseriti come ricamo sulle stesse maglie. I numeri sono invece color oro.

La Lazio fa sapere che già da oggi le nuove magliette sono disponibili nei negozi ufficiali e sono anche ordinabili on line tramite il sito del club. La squadra invece le indosserà il 12 maggio prossimo, in occasione della sfida in casa contro l'Empoli, proprio nel giorno in cui ricorrerà l'evento della vittoria del primo tricolore.