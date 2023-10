Repubblica svela stamattina il sogno di Lotito per il Flaminio. Il presidente della Lazio ha in mente di proporre un investimento da circa 100 milioni di euro per far diventare la struttura (ormai fatiscente) dell'impianto, situato nell'omonimo quartiere romano, la nuova casa dei biancocelesti, al centro di una cittadella dello sport. L'idea del patron del club capitolino si ispira infatti al progetto simile, condotto da Cassa Depositi e Prestiti insieme all’Istituto del credito sportivo. La fattibilità del piano è comunque ancora tutta da valutare insieme al comune, che sarebbe coinvolto nella gestione dell'area circostante lo stadio. Restano inoltre sempre aperte alternative per il futuro, nel caso questa strada non si rivelasse percorribile.