Lazio, svolta in vista per due rinnovi

Accelerata sul fronte rinnovi in casa Lazio. Come scrive oggi Il Messaggero sembrano vicine a una svolta per le situazioni legate ai prolungamenti di Provedel e Zaccagni. Il procuratore del portiere è stato avvistato a Formello nei giorni scorsi. Lotito aveva promesso un adeguamento già tempo fa, visto che tra i titolari è quello che guadagna meno di tutti (1 milione più bonus). Pronto per lui un nuovo contratto fino al 2028, con ingaggio raddoppiato, anche per spegnere le voci sull'interessamento (concreto) del Manchester United.



L'ala sinistra invece è in scadenza nel 2025 e su di lui hanno già messo gli occhi diversi club. I discorsi per il rinnovo sono aperti da parecchi mesi. Il procuratore in realtà aspettava una chiamata già da tempo e proprio il procrastinare da parte del club lo aveva spinto a rilasciare alcune dichiarazioni indispettite, che sembravano presagire un divorzio. Zaccagni però non ha mai espresso la volontà di lasciare Roma e la Lazio, dove anzi si trova bene. La società è pronta a offrirgli un nuovo contratto fino al 2027 a 2 milioni netti a stagione. Ci saranno nuovi colloqui, ma per entrambi le trattative sembrano indirizzate sui binari giusti.