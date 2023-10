In arrivo la firma sul rinnovo con laper. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. L'accelerata della società per trovare l'accordo con l'entourage del giocatore è arrivataLotito ha mantenuto la promessa e dato seguito ai colloqui che c'erano già stati in estate, mettendo sul piatto un'offerta per un nuovo triennale da 2,8 milioni più bonus a stagione. L'attuale accordo dell'esterno brasiliano col club capitolino scadrà a giugno 2024, mentre con questo prolungamento si arriverebbe fino al 2027, legando di fatto fino quasi a fine carriera il calciatore alla Lazio, sulle orme di quanto annunciato ieri per Luis Alberto