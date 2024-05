Lazio, svolta per Kamada: ecco il compromesso per il rinnovo

andranno avanti insieme almeno un altro anno. La svolta per risolvere la situazione è arrivata ieri sera con un incontro tra la dirigenza biancoceleste e gli agenti del centrocampista giapponese. Non scatterà l'opzione di rinnovo automatico previsto nell'attuale contratto, che quindi si scioglierà a fine mese. Poi il calciatore firmeràa cifre leggermente ritoccate verso l'alto. L'ingaggio dovrebbe essere complessivamente di poco inferiore ai 3.5 milioni di euro a stagione (attualmente il calciatore ne percepisce 3 netti), sufficienti per rientrare nei parametri fiscali che continuerebbero a garantire alla Lazio la possibilità di usufruire dei vantaggi dell'ex "Decreto Crescita", grazie al quale è stato possibile l'arrivo di Kamada l'estate scorsa a parametro 0.

Un compromesso che ha fatto felici tutti, a partire dal tecnico, che per l'ex Eintracht stravede. Ma anche il calciatore stesso, negli ultimi mesi diventato un perno della squadra, dopo i mesi in ombra sotto la guida di Sarri, è soddisfatto di poter prolungare la sua avventura in Serie A. In alternativa ci sarebbe stato il Crystal Palace pronto a portarlo in Premier League, con un ricco contratto da 5 milioni di euro a stagione.preferendo la continuità piuttosto che cambiare ancora casacca. Almeno fino a giugno 2025.