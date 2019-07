Svolta Premier League per Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio piace tantissimo in Francia, al PSG, ma stavolta l'offerta potrebbe arrivare dall'altra parte della Manica. Tutto dipende dal Paul Pogba: il destino del francese sembra del tutto legato a quello di Milinkovic. Con la cessione dell'uno al Real Madrid (Zidane lo ha chiesto ripetutamente), l'altro potrebbe fargli da sostituto.



MERCATO LAZIO - Sono simili per caratteristiche: forza, tecnica sopraffina, dominio del centrocampo. Sembra pensarlo anche il Manchester United: come riporta il Corriere dello Sport il primo nome sulla lista dei Red Devils in caso di cessione di Pogba è proprio Milinkovic, ma Lotito non sembra intenzionato a fare sconti.