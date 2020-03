La Lazio pensa anche alla prossima stagione. Mentre si discute se e come terminare l'attuale campionato di Serie A, Tare sta lavorando per preparare la Lazio del prossimo anno. E non ci sarà Jordan Lukaku.



ADDIO LUKAKU - L'esterno è in Belgio, con il fratello Romelu, si sta curando, non ci sono certezze sulla data di rientro. Dovrà aspettare 14 giorni di quarantena prima di poter tornare a disposizione. Ma Tare medita l'addio, come riporta il Corriere dello Sport: vuole aggiungere un tassello a sinistra, per Lukaku non c'è spazio. Un anno fa il tentativo di cessione al Newcastle, saltato, poi lungaggini, recuperi e nuovi infortuni, a Firenze un assist, poi di nuovo il buio. Se la Lazio non dovesse riuscire a venderlo, potrebbe provare a piazzarlo in prestito.