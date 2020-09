La Lazio è tornata in campo oggi pomeriggio. Inzaghi e i suoi calciatori puntualmente alle ore 18:00 hanno iniziato l’allenamento odierno. I biancocelesti si avvicinano alla quarta amichevole del precampionato, quella di sabato contro il Frosinone di Nesta. Quest'ultima precederà quella di sabato prossimo contro il Benevento. Si tratterà di una sfida tutta in famiglia tra i fratelli Inzaghi.



BOTTA PER LUIS ALBERTO - Andature sugli ostacoli alti e bassi, torello in due gruppi, prove tattiche e partitella finale: questo è stato il programma odierno della Lazio. Nella parte finale della seduta Luis Alberto è stato costretto ad uscire per un duro contrasto con Escalante. Il centrocampista spagnolo è stato sostituito dal giovane Falbo, escluso dalle prove fino a quel punto.



CAPITOLO ASSENZE - Ben sette gli assenti quest’oggi sul campo centrale di Formello. Ancora out sia Vavro, al terzo forfait consecutivo, che Adekanye, bloccato dagli anticorpi IgM troppo elevati. Ancora riposo per Milinkovic per un fastidio sopra l’inguine. Dopo tre presenze di fila non si è visto Lucas Leiva, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Infine, out anche Cataldi, Lukaku e il rientrante dalla propria nazionale Adam Marusic. Solo lavoro in palestra per questi ultimi.