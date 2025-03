Lazio, tanti uomini a mezzo servizio. E la sosta non aiuta affatto

AFP via Getty Images

Laarriva a questa sosta spremuta fino all'osso., e il tracollo a Bologna lo ha oltremodo evidenziato, perché B. Al netto delle scelte tecniche sui singoli, delle quali la società chiede comunque conto , il tecnico ha dovuto costantemente fare i conti con continui infortuni e qualche squalifica. E anche ora che i lungodegenti sono rientrati tutti in realtà sono tantissimi i giocatori a mezzo servizio, costretti a stringere i denti per scendere in campo.Una panoramica la dà Repubblica oggi, analizzando la sconfitta di ieri. Il forfait diall'ultimo minuto prima della gara del Dall'Ara è solo l'ultimo dei problemi in ordine di tempo. Era rimasto fermo già prima della sfida per l'Udinese. Aveva giocato oltre un'ora contro il Viktoria Plzen giovedì scorso e a Bologna si è dovuto fermare di nuovo. Un po' come successo a Taty, rimasto fuori oltre un mese per il problema muscolare accusato contro il Napoli, rientrato per un'ora nel ritorno di Europa League e ieri tornato in panchina per un affaticamento al polpaccio. Ancheavevano avuto nell'ultima settimana noie fisiche che li aveva costretti a saltare qualche allenamento.è stato costretto subito agli straordinari dopo essere rimasto fermo ai box per tre mesi.non ha risolto i suoi problemi alla caviglia.era stremato, ma per sostitire Tavares ha dovuto giocare per forza. "Avevo tanti uomini a rischio infortunio", ha dichiarato Baroni. E la sosta per le nazionali in realtà in questo senso non aiuta affatto.

Rovella e Zaccagni andranno a Coverciano da Spalletti. Tavares, Marusic e Guendouzi risponderanno anche loro alle rispettive chiamate dei ct. In totale Baroni dovrà lavorare con 9 uomini in meno a Formello in queste due settimane. Sdelle nazionali, è chiaro che gli allenamenti e gli impegni internazionali incideranno molto sull'accumulo di fatica nelle gambe di chi è già ora in affanno dopo aver giocato