A pochi minuti dal derby contro la Roma, il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky: "E' presto per valutare il percorso, siamo un po' in ritardo e serve una vittoria per rimanere in lotta Champions. Sono nella prima società della Capitale, sono molto felice di rappresentare la Lazio".



SULLA ROMA - "Mi concentro sui miei. La Roma è una buona squadra, ha i nostri stessi obiettivi".



SU TIAGO PINTO - "Lo conosco, è un grande conoscitore del calcio europeo e la Roma ha fatto un grande acquisto".



SU KAMENOVIC - "Vogliamo costruire una rosa competitiva ed i giovani fanno parte di questo progetto. Può ricoprire vari ruoli ed è un giovane di grande prospettiva".