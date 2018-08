Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto in occasione della conferenza di presentazione di Acerbi: "Siamo qui per presentare il primo acquisto di questa stagione, Acerbi. Lo conoscete tutti molto bene, non servono tante parole. Lo abbiamo chiesto a lungo, anche l'anno scorso. Quest'estate, dopo l'addio di de Vrij, abbiamo deciso di puntare fortemente su di lui. È un giocatore che porta esperienza e qualità alla Lazio, sarà un valore aggiunto per noi. Acerbi ha sempre voluto vestire la maglia biancoceleste, questo gli fa onore e gli faccio i miei migliori auguri".