Non gioca dall'inizio, ma rimarrà a Roma:, ds della Lazio, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida col Bologna confermando"E' una Lazio che si avvicina alle richieste dell'allenatore, ma questa stagione nasce da quanto fatto in quella passata. Forse siamo andati anche oltre rispetto al progetto che avevamo pensato, erano previsti sei acquisti ma ne abbiamo fatti otto e sono cambiati 14 giocatori nell'anno solare. L'allenatore potrà trasmettere il proprio gioco nel miglior modo possibile"."Luis Alberto non si muoverà. Giocherà con la maglia della Lazio anche in questa stagione"."Ogni scelta che abbiamo fatto è stata condivisa con Sarri. La squadra è molto competitiva anche così, ci sono varie soluzioni e siamo contenti per questo"."Abbiamo fatto tutto insieme a lui. Siamo una squadra molto giovane, l'età media è stata abbassata di oltre tre anni: quando si fanno tanti cambi, serve un po' di tempo. Vincere aiuta a vincere, abbiamo una grande occasione e un grande pubblico al nostro fianco: questa stagione non poteva cominciare meglio"."Si ragiona in base alle sensazioni che si hanno durante la preparazione. Vedo una squadra affamata e tanto entusiasmo, di solito quando ho avuto queste sensazioni ci sono sempre state stagioni importanti. Non dobbiamo guardare gli altri ma pensare solamente a noi stessi, inseguendo gli obiettivi che ci siamo prefissati: sono molto fiducioso e penso che possa essere una stagione in cui la Lazio sarà protagonista".