Il mercato Lazio aspetta Milinkovic, anche perché, per il resto, Tare si sente al sicuro. Con il reintegro di Radu in difesa non piazzerà colpi: Mendes è in giro per piazzare Wallace - forse al Wolverhampton, una delle sue 'tane' - da quelle parti c'è abbondanza.



MERCATO LAZIO - Anche a centrocampo la Lazio, con l'arrivo di Jony, di fatto guadagna la possibilità di spostare Lulic al centro, regalando ad Inzaghi un'alternativa. E abbassa ulteriormente la possibilità di rimanere di Riza Durmisi: l'agente, lo stesso di Jony, sta lavorando per cederlo. Marsiglia in vantaggio sul Besiktas, come riporta il Messaggero, per l'esterno ex Betis