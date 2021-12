A pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ai microfoni di Sky ha parlato di Maurizio Sarri: "Abbiamo deciso di iniziare un percorso con lui e dobbiamo essere più decisi nei momenti di difficoltà. Momenti difficili già previsti ma a volte li risolviamo prima e a volte dopo. Il suo calcio è importante, dobbiamo parlare molto tra di noi per capire cosa serve per il futuro. L'unica cosa che è sicura è che andiamo avanti con lui decisi".



Qual è l'obiettivo della Lazio?: "Fare bene sia in campionato che in Europa League. E anche in Coppa Italia. Sono tre obiettivi ancora alla portata. Ci siamo allontanati dalla zona Champions ma finché ci siamo dobbiamo combattere".