Poco prima della sfida contro il Napoli, come di consueto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è recato davanti alle telecamere di SkySport. Poiché ci si avvicina al mercato di gennaio, ecco come ha risposto alla domanda sulla possibile partenza di Caicedo: "Mi fa piacere questa domanda così posso chiarire una volta per tutte. Caicedo alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e il presidente per un'offerta in Qatar. Per questo abbiamo preso Muriqi come sostituto. Poi per alcuni motivi questa proposta non si è concretizzata, Felipe è rimasto a Roma e noi siamo molto contenti. Non ha avuto nessun colloquio con me per andare alla Fiorentina. La sua permanenza non è in discussione".