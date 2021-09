Igli Tare risponde per le rime alla Roma. Il direttore sportivo della Lazio ha dichiarato a margine della gara vinta contro la Lokomotiv Mosca in Europa League: "Non mi piace il comportamento della Roma, ormai sono già passati quattro giorni dal derby e parlano ancora di errori arbitrali. Se mi riferisco a Tiago Pinto? Sì, non mi piace cosa ha detto. Bisognerebbe imparare ad accettare la sconfitta".



"Basta analizzare ogni episodio per vedere che non c'è stato alcun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi casomai c'è stato nei confronti della Lazio. Il rigore su Zaniolo non c'era perché era in fuorigioco. Non c'era nemmeno l'espulsione di Lucas Leiva, era fallo di Mkhitaryan su di lui. Poi il rigore concesso a Zaniolo l'ha visto solo Irrati al Var".