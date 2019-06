Ieri nuovi contatti Spal-Atalanta per Berisha: fumata bianca alle porte. Stesso percorso per l’esterno D’Alessandro in prestito. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, riallacciati i contatti col Toro per acquistare a titolo definitivo Bonifazi. In uscita si tratta sempre con la Lazio per Lazzari (Murgia la contropartita). Da ieri il ds biancoceleste Tare è a Ferrara. Lecce, Verona e Brescia su Valdifiori.