Ora bisogna sfoltire. In casa Lazio si aspetta il ritorno dei Nazionali ma nel frattempo si pensa al mercato. E alle cessioni: il ds Tare sarà impegnato in una complessa operazione di sfoltimento della rosa attuale. Anche perché, al netto dei primi bilanci, in realtà alcuni giocatori non sono mai rientrati nel progetto tecnico, si sono sempre allenati a parte a Formello, quartier generale biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport l'ex Salernitana Tiago Casasola si allena da fuori rosa, il ds Igli Tare proverà a piazzarlo in prestito a gennaio, come per Djavan Anderson, rientrato sempre da Salerno. Due avventure, stesso esito: sono tornati alla casa madre, in cerca di altre chance. Stesso discorso per Joseph Minala: il suo avanti e indietro da Salerno è oramai di lunga data, è stato di nuovo aggregato alla Primavera ma andrà siatemato. Sul mercato anche Riza Durmisi: costo iniziale 7 milioni, si prenderanno in considerazione anche offerte più basse.