Qualche minuto prima del fischio d'inizio di Lazio-Crotone ai microfoni di SkySport è intervenuto il ds biancoceleste Igli Tare. Ecco le sue dichiarazioni: "Se pesa di più la partita di oggi rispetto a quella contro il Bayern? Sicuramente sì. Vedendo la classifica è una partita molto importanti oggi. Siamo chiamati in causa per vincere. Ultimamente ci sta mancando un po' di fortuna negli episodi, ma questo dipende anche dalla mancaza di fiducia in certi momenti. Anche a Torino contro la Juve al primo episodio che abbiamo avuto contro abbiamo perso fiducia. Dobbiamo esser bravi a ritrovarla e oggi è una buona occasione.



SU IMMOBILE - "Immobile? Sono veramente contento per lui come se fosse mio figlio. Fin dal prio giorno è stato impressionante il suo rendimento, frutto anche del lavoro della squadra e dell'allenatore. Ciro è un orgoglio per i compagni, la società, la tifoseria e la città di Roma".