Giroud ad un passo dall'Inter. Come riporta Tuttosport, e la notizia rimbalza immediatamente su tutti i media inglesi, la stella francese del Chelsea avrebbe trovato l'accordo con i nerazzurri per due anni, con opzione per il terzo. La Lazio ha provato a prenderlo a gennaio, nulla di fatto: Giroud arriverà in Italia, ma non vestirà la maglia biancoceleste.



MERCATO LAZIO - Da Londra solo brutte notizie per Igli Tare: oltre all'addio quasi certo a Giroud, si registra anche un'accelerazione del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli con il Milan. Il difensore, sogno biancoceleste per blindare la difesa, potrebbe rinnovare a breve proprio per le pressioni del Chelsea, che vorrebbe portarlo in Premier League.