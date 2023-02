Igli Tare oggi ha parlato a Formello in conferenza stampa, durante la presentazione di Luca Pellegrini. Il ds della Lazio ha introdotto così l'ultimo arrivato nella rosa di Sarri:



"Presentiamo l'ultimo arrivo, ma già lo conoscete tutti. Pellegrini è un giovane, ma che è già molto esperto, visto che ha giocato in varfie società importnati al lilvello europeo. Copre un ruolo dove avevamo delle necessità, espresse anche dal nostro allenatore. Lo abbiamo accontentato,anche se solo negli ultimi giorni. Gli do il benventuo, anche perché ama tanto i nostri colori e questo è un valore in più.

Il progetto di crescita è a un punto di partenza. Il percorso è iniziato insieme al tecnico, confrontandoci sulle necessità. Viviamo un momento non buono del calcio al livello mondiale e anche noi cercheremo di mantenere alto il livello della squadra, ma di essere anche attenti alle spese. Cercheremo di portare giocatori giovani e di grande prospettiva. Serve il tempo dovuto per far crescere questi ragazzi".