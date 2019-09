Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter, commentando l'esclusione di Ciro Immobile dall'undici dei titolari: "Ci sono state tante polemiche, anche oggi, è semplicemente una scelta tecnica nella gestione della squadra. Giochiamo tante partite, se non sbaglio 7 partite in 18 giorni. Domenica, a fine primo tempo, ha accusato un problema muscolare, ed è stato il vero motivo del cambio. Ha avuto una reazione eccessiva, ma le scuse sono state accettate da tutti. Abbiamo obiettivi dichiarati, per raggiungerli dobbiamo cercare di vincere dappertutto. Stasera giochiamo contro la capolista, ma vogliamo dimostrare di esserci anche quest'anno".