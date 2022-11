Buon compleanno Luka Romero. Il baby talento della Lazio oggi compie 18 anni e oltre agli auguri la società biancoceleste ha ora pronto il rinnovo da proporgli. Il raggiungimento della maggiore età era infatti un dettaglio decisivo per quanto riguarda la possibilità di prolungare la sua permanenza in biancoceleste. A Tare il compito di far firmare l'accordo al ragazzo.



I contatto con chi ne cura gli interessi sono stati fitti negli ultimi mesi. Diverse erano le corteggiatrici, italiane e estere, che fiutavano la possibilità di portarlo via da Formello. Nel quartier generale delle Aquile però nessuno ha dubbi sul potenziale del ragazzo e la società non intende farselo soffiare. A fine novembre, secondo quanto scrive Repubblica questa mattina, si metterà tutto nero su bianco, con un contratto fino al 2026 e lo stipendio raddoppiato.