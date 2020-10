Intervistato da Dazn prima del match tra Lazio e Inter, ecco come si è espresso il ds biancoceleste Igli Tare: "In questo momento contano tantissimo i risultati, perché solo con essi potremmo fare un campionato come quello dell’anno scorso. Ma allo stesso tempo è importante anche amalgamare al meglio la squadra. Adesso c’è la sosta e non poteva esserci momento migliore: così i nuovi si integreranno e saremo pronti e completi alla ripresa".