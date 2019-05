Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: "Niente ci mette in difficoltà, vincendo mercoledì conquisteremmo un trofeo che alcune squadre sognano da anni. Da parte nostra ci deve essere la massima concentrazione. Abbiamo parlato con Lotito e Inzaghi, lui sa l'appoggio che ha da parte della società. Serve concentrazione fino in fondo, sia per il campionato che per la finale di Coppa Italia".