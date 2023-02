, ds della, ha parlato ai microfoni diprima dei quarti di finale dicontro la Lazio: “Noi favoriti visto le difficoltà e i pensieri extra-campo della Juventus?Non sarà facile ma noi, dall’altra parte, siamo consapevoli di avere una grande opportunità stasera in questa competizione che è un obiettivo della stagione"."Quello è un altro obiettivo, ora siamo concentrati sulla Coppa Italia. Per arrivare in semifinale dobbiamo fare una grande prestazione anche perché l’ultima partita in campionato non è andata come volevamo: stasera è una grande occasione per noi di raggiungere un traguardo"."Luca Pellegrini? C’era una necessità espressa dal mister e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane e che soprattutto ama questi colori"."Ennesimo tormentone da qui a giugno? A me fa l’effetto contrario perché so come stanno le cose e quindi non c’è nessun tormentone: ogni cosa si risolverà al momento opportuno. Si legge che il giocatore avrebbe dei dubbi sul rinnovo del contratto?So come stanno le cose e sono tranquillo.”.