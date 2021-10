A pochi minuti da Lazio-Inter, il ds biancoceleste Igli Tare ha spiegato l'esclusione di Luis Alberto dalla formazione titolare: "Non c'è nessun problema nello spogliatoio - ha detto a Dazn - l'allenatore vede come si allenano i giocatori in settimana e sceglie. E in questo caso ha deciso di far giocare Basic. Decidiamo: il problema è quando i giocatori ci sono o non ci sono?!".



INZAGHI - "Per lui e il suo staff sarà una serata speciale. Hanno fatto un gran lavoro per cinque anni, meritano rispetto e ringraziamenti".



BASIC - "All'inizio ha faticato un po', bravo Sarri a farlo inserire con calma. Si è meritato di partire titolare in una gara così importante. Serve un centrocampo dinamico basato sul pressing di gruppo, se un giocatore non fa il lavoro chiesto diventa un problema per tutti.



LO SFOGO - "Sarri ha ragione. I giocatori vengono pagati dalle società e giocare una gara come quella di stasera con metà rosa a disposizione fino a due giorni fa è impossibile. Bisogna rivedere tutte le competizioni, perché così alla fine pagano i club".