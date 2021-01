Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a DAZN dopo il successo dei biancocelesti sulla Fiorentina: "Caicedo? Abbiamo un grandissimo rapporto con la Fiorentina e mai avuto problemi, mai avuto contatti per Caicedo. Vedrò Pradè dopo, ma non c'è mai stato un loro segnale".



Sul mercato in entrata: "Dopodomani rientra Lulic, con lui e Fares dovremmo essere coperti".



Sul presunto litigio con Lotito: "Non so da dove nascano queste voci, mai successe divergenze. Sono da 13 anni a Roma e so come funziona, ma queste voci non so da dove nascano".