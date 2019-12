Ha parlato anche il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, a margine della serata dei Globe Soccer Awards di Dubai. Il dirigente biancoceleste ha fatto il punto sulla grande seconda parte di 2019 della squadra di Simone Inzaghi e fissato gli obiettivi per l'anno che verrà: "C’è tanta soddisfazione per la vittoria della Supercoppa, questo però già appartiene al passato. Ora arriva il bello, dobbiamo essere ancora più determinati per confermarci. Vincere e convincere in due settimane contro la Juve non è da poco, ma allo stesso tempo per noi è importante rimanere umili, guardando con ancora più determinazione in avanti. Non ci siamo mai nascosti, dall’inizio della stagione parlavamo di poter lottare per la Champions League. Puntare ad altro ora è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine si potrà lottare per qualcosa di più, allora lì non ci nasconderemo".