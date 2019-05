Lazio su Sanabria, con Adekanye già nel taschino. Tare deve rifondare: la Lazio rischia di finire fuori dall'Europa, e il mercato estivo del ds è già sotto il fuoco incrociato di addetti ai lavori e tifosi. Bisogna dimenticare in fretta e ripartire. I media inglesi, come riporta il Tempo, sono sicuri: Adekanye ha scelto la Lazio. L'oramai ex Liverpool approderà in biancoceleste, Tare si è assicurato un talento esplosivo, da testare in Serie A.



MERCATO LAZIO - Ma da Genova arrivano notizie diverse: il rigore fallito contro la Roma mette Sanabria davanti al bivio: il suo futuro è ancora da scrivere. 3 reti in campionato, il Genoa avrebbe obbligo di riscatto dal Betis a 14 milioni dopo 9 gol. L'attaccante potrebbe tornare sul mercato: la Roma lo ha puntato per il dopo Dzeko, forte del passato a Trigoria del paraguaiano, ma Tare sta lavorando allo scippo ai giallorossi. Come riporta il Tempo vorrebbe regalarlo alla Lazio, garantendo una punta tecnica, giovane, con doppio passaporto - anche spagnolo.