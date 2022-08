Pochi minuti prima dell'inizio di Lazio-Inter, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Dazn: "Io penso che il meglio non abbia una fine. Abbiamo cambiato quasi 15 giocatori in un anno solare, penso sia più che sufficiente per aver delle pretese, o la squadra perfetta. Abbiamo parlato insieme l'estate scorsa, quando abbiamo iniziato questo percorso, di fare un cambiamento sostanziale nel giro di un anno e questo è successo. Ora dobbiamo raggiungere un obiettivo importante, la Champions è importante e dobbiamo dare tutti qualcosa in più per raggiungerla".