Nella conferenza stampa dei nuovi acquisti Vedat Muriqi e Wesley Hoedt il ds biacoceleste Igli Tare ha espresso queste parole nei confronti dell’attaccante ex Fenerbahce:



"È un piacere presentare oggi Vedat. La sua trattativa per portarlo a Roma è stata molto faticosa e lunga, siamo contenti di aver portato a casa il suo acquisto. Si aggiunge a un reparto molto forte, in cui ci sono Immobile, Correa e Caicedo. Sono giocatori che hanno contribuito tantissimo a portare la Lazio dove si trova oggi.



Muriqi è un acquisto importante, completa un attacco che dovrà affrontare tre competizioni faticose e difficili. Il suo innesto sarà importante per la squadra e per raggiungere gli obiettivi".