Continuano i movimenti di mercato della Lazio, la quale non molla un profilo per il centrocampo. Si tratta di Toma Basic del Bordeaux. Come riporta Repubblica, il classe '96 croato andrebbe a completare un reparto che per la prossima stagione perderà Parolo. La valutazione di Basic è di circa 9 milioni di euro. Su di lui c'è anche il Napoli.