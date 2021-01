Nonostante si vociferi che il mercato della Lazio sia terminato, il ds biancoceleste Igli Tare non molla un obbiettivo per il centrocampo. Come riportato dal quotidiano iberico As, il club capitolino continua a monitorare l'ex Samp Lucas Torreira. Il classe '96 quest'anno è in prestito dall'Arsenal all'Atletico Madrid, ma non sta trovando molto spazio. Al momento il costo del calciatore è di almeno 25 milioni di euro, cifre alte per la Lazio, ma Tare sta valutando il da farsi anche per fine giugno. Oltre alla Lazio, pure il Valencia è molto interessato all'uruguaiano.