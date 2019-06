Il PSG sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, il ds della Lazio Igli Tare commenta i rumors a Le Parisien: "Non c'è nulla da dire, perché non c'è nessuna discussione. Non so nulla. Non abbiamo fretta di venderlo, sono voci di mercato. Offerta del PSG? No. Non conosco il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non è concreto o reale".