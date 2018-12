Igli Tare, dg della Lazio, è intervenuto prima del match contro l'Eintracht Francoforte. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente questa partita ha un significato importante per la fiducia che la squadra deve ritrovare. Abbiamo deciso di fare tanti cambi in vista del match contro l'Atalanta. Speriamo di fare una buona prestazione, per chiudere il girone con una vittoria".



Milinkovic-Savic? "Vedendo i dati del match di sabato ha corso 13.5 km, è stato il nostro miglior giocatore. Gli manca il gol, qualche episodio decisivo durante la partita. Ma nelle ultime tre partite ha iniziato male il primo tempo, ma poi è cresciuto con il passare dei minuti. Ma ha 23 anni, deve vivere elle situazioni in cui compie errori".



Cosa manca alla Lazio? "Di sicuro manchiamo tanto sulla mentalità. Dobbiamo essere bravi a capire questo, ad ogni partita dobbiamo essere bravi in questo. L'approccio nelle ultime gare non ci è piaciuto. Da subito la squadra deve dominare. Io lo chiamerei più una macchina diesel, l'importante sono gli obiettivi a fine stagione. Non dobbiamo trovare gli alibi, ogni partita è importante. Dobbiamo imparare dallo scorso anno: per un punto e per un gol non siamo andati in Champions League".