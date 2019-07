La Lazio lavora sulle uscite. Come riporta il Messaggero, Tare ha incontrato il manager Lucci per sistemare anche Badelj: la Fiorentina ci riprova, Montella lo vuole nel suo nuovo progetto tecnico.



MERCATO LAZIO USCITE - Tare adesso è concentrato solo sulle uscite, considera Lazzari già fatto, ora deve sfoltire la rosa. Inzaghi sta provando a convincere Caicedo a rinnovare, davanti in tal caso potrebbe non arrivare nessuno. Lo stesso Inzaghi ha scelto di avallare l'addio di Radu, che ha rifiutato l'Atalanta: non se la sente di rimanere in Italia e giocare contro la Lazio. Vuole andare all'estero, a quel punto Tare potrebbe decidere di piazzare un difensore mancino, un ulteriore regalo ad Inzaghi.