Il mercato Lazio in entrata è fermo, o quasi. Mancherebbero un paio di innesti mirati, la dirigenza ci sta pensando. A Tare piace Manuel Lazzari, il jolly della Spal che da esterno di centrocampo può diventare anche ala o terzino. Il centrocampista potrebbe arrivare alla corte di Inzaghi solo in caso di partenza di Basta, per ora con poco mercato. Sarebbe la ciliegina sulla torta della campagna acquisti.



MERCATO LAZIO - Secondo il ‘Corriere dello Sport’ tra Lotito e Mattioli ci sarebbe stato un contatto: la Spal chiede il centrocampista Murgia più soldi. La Lazio non vorrebbe privarsi del classe '96: intravede ampi margini di crescita, vorrebbe tenerlo alla corte di Inzaghi. Per ora tutto fermo, ma bisognerà comunque aspettare di conoscere il destino di Basta prima di avventurarsi in una trattativa.