In casa Lazio si pensa al futuro. Con la Champions che, in ogni caso, oramai sembra già ufficiale, o quasi, qualsiasi sia la soluzione scelta dalla Figc per terminare il campionato, Tare sta studiando la Lazio del prossimo anno. E c'è anche un rossonero sul taccuino del ds albanese.



MERCATO LAZIO - Tare ha già preso Escalante, centrocampista dell'Eibar, ma sta puntando un altro parametro zero: Giacomo Bonaventura del Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, reduce da un infortunio, Bonaventura non è riuscito a conquistare le simpatie di Pioli.



BONAVENTURA TRA LAZIO E NAPOLI - Nonostante il possibile cambio di allenatore, Bonaventura potrebbe decidere di chiudere altrove la carriera. La Lazio lo vorrebbe, ma attenzione al Napoli del suo ex allenatore Gattuso, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Il destino di Bonaventura sembra legato a quello di Parolo: non ha ancora rinnovato, se dovesse appendere gli scarpini al chiodo la Lazio punterebbe dritta su Bonaventura.