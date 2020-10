Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Borussia Dortmund: "Mi dispiace vivere il ritorno in questa atmosfera, sarebbe stato bellissimo avere i nostri tifosi. Ma ce la godiamo, abbiamo lottato per tanti anni e finalmente siamo arrivati qui. Ce le giochiamo. Non siamo ancora al completo, ieri abbiamo fatto allenamento in undici giocatori. La preparazione non è stata ottimale e solo stamattina ha potuto lavorare tutta la squadra. Abbiamo delle assenze, ma chi scenderà in campo sa che giocare questa competizione è un onore".