La Lazio è pronta ad offrire 15 milioni per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il ds Tare vuole anticipare le rivali, l'offerta è sul piatto, il club turco deve decidere in fretta. Anche perché altrimenti si rischia l'asta.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Turchia, su Elmas la Lazio si sta muovendo con decisione. Potrebbe decidere di lanciare l'assalto subito, per provare a convincere il Fenerbahce e portare il giocatore a Roma. Magari con la promessa di giocare la Champions, l'obiettivo per cui i ragazzi di Inzaghi sono in lizza.