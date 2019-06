Lazio sull'esterno sinistro del Belgio Under 21 Casper de Norre. In Belgio ne sono certi: la dirigenza biancoceleste, che vanta ottimi rapporti con il Genk, vorrebbe portarlo in Italia. Con la sua nazionale ha giocato la prima contro la Polonia negli Europei di categoria, ha guardato i compagni dalla panchina contro la Spagna, ma la Lazio vorrebbe puntarci.



MERCATO LAZIO - Classe '97, de Norre gioca sulla fascia sinistra, ha un contratto lungo, fino al 2023, e un valore di almeno 3 milioni di euro. Un investimento low-budget, ad alto potenziale, in pieno stile Tare.