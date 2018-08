Tare si era fatto sentire: pochi gli abbonamenti, gli sforzi della società non erano stati adeguatamente premiati. E un piccolo sussulto nella fetta di abbonamenti della Lazio, in effetti, c'è stato. Una prima risposta: dalle 15.500 tessere sottoscritte a poche ore dalla fine della prima fase, con l’inizio della seconda fissata per sabato mattina a prezzi leggermente maggiorati. Ad oggi, come riporta il Corriere dello Sport, la quota è salita fino a 17 mila, con un incremento di 1.500 abbonati in poche ore.



PREZZI - I prezzi fissati dalla Lazio sono bassi rispetto alle concorrenti, ci si aspetta ancora un ulteriore balzo in avanti: la scadenza è fissata per il 17 agosto, alla vigilia della prima di campionato contro il Napoli. A Formello si sta valutando anche la possibilità di riaprire la campagna dopo la terza giornata: si riflette per aumentare ulteriormente la fetta di tifosi disposti a scommettere sulla Lazio, dopo la sosta di campionato.