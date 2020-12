Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan.



RISULTATI CHE MANCANO - "Non abbiamo pagato solo l'assenza di Luis Alberto nel nostro periodo no. È una questione di una mancanza un po' di tutta la squadra, Verona e Udinese sono state sconfitte pesanti, ma anche Benevento. Più che Luis Alberto è mancata la squadra e per mille motivi".



RINNOVO INZAGHI - "Non abbiamo avuto un confronto solo una volta, ma diverse volte. Anche prima del Verona c'è stato un incontro con il presidente. Pensiamo solo a questa sera, poi faremo un incontro per valutare questi 4 mesi, analizzeremo e faremo le valutazioni"..