Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha preso la parola in sala stampa a Formello, prima della presentazione dei nuovi acquisti Vecino e Romagnoli:



"Oggi è l'occasione per presentare due grandi acquisti, che possono arricchire molto il valore di questa squadra. Alessio in particolare è un piacere presentarlo, perché è un ragazzo che avvera il suo sogno. Per tanto tempo lo ha avuto nel cassetto e ora dopo tanti anni, nei quali ci siamo incontrati da avversari, pronto a portare la sua grande esperienza qui da noi. Matias invece è una richiesta importante fatta dall'allenatore, in un ruolo dove avevamo necessità. Col presidente lo abbiamo valutato come un profilo di grande valore sia in campo, sia fuori e abbiamo accontentato il mister. Entrambi ci daranno una grande mano".