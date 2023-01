Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare ha parlato a Mediaset nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro il Bologna della gara e delle scelte di mercato in questa sessione di mercato.



COPPA ITALIA - "Amiamo questo torneo perché conosciamo la gioia che può dare. E' un obiettivo della stagione e cercheremo di onorarlo al meglio, perché la squadra a Sassuolo ha ritrovato la strada giusta".



SARRI - "Aver portato a Roma un allenatore come Sarri con il suo modo di fare per quel salto che ci manca, ma siamo consapevoli che non è un obiettivo facile. Trovandoci in quelle zone di classifica, lo scorso anno eravamo quinti, fino a qualche settimana eravamo secondi e poi nelle tre seguenti abbiamo vinto solo col Sassuolo".



MERCATO - "Per una squadra come la nostra cercheremo di spingere anche da fuori per aggiungere quel poco che ci manca per raggiungere l'obiettivo. La continuità è fondamentale e tutto dobbiamo essere d'accordo".