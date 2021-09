, il direttore sportivo dellaè intervenuto in tv nel prepartita della sfida di Europa League contro il- "A Sarri serve tempo perché il cambiamento è iniziato soltanto 3 mesi fa. La scelta è stata fatta perché eravamo convinti che fosse necessario questo cambiamento ma serve anche tempo. In allenamento si vede bene la sua mano con le giocate molto veloci, mentre in partita non si vede ancora".- "In campionato siamo andati in svantaggio due volte e poi siamo stati bravi a ribaltare la partita e vincere. La sconfitta di Milano col Milan non ce l'aspettavamo perché abbiamo fatto una settimana di preparazione molto buona e si vedeva anche la volontà dei giocatori. Sul campo invece abbiamo fatto tutto al contrario"."Stasera siamo qui a giocare in una competizione incredibilmente migliorata, molto più competitiva, potrei dire tranquillamente che siamo quasi al livello della Champions, almeno nel nostro girone. Dobbiamo portare subito a casa una vittoria""È un giocatore che può giocare sia da esterno che da centrocampista, per questo lo abbiamo preso. Sa interpretare bene tutte e due le fasi e questa per lui sarà una prova importante. Sono curioso di vedere anche lui come reagirà a questa occasione, ma non dobbiamo mettergli addosso troppa pressione perché ha bisogno di essere inserito con tranquillità"."Quando abbiamo scelto Sarri eravamo consapevoli che sarebbe stata una scelta non facile e non semplice. Abbiamo però avuto modo di conoscere una persona colta e con un bagaglio di esperienza importante. La squadra lo segue come dei soldati e lui è molto contento della squadra. Con lui vogliamo provare ad andare avanti il più possibile in tutte le competizioni"."Dipende dai centrocampisti. Quando hai due centrocampisti offensivi come Milinkovic e Luis Alberto è difficile inserire anche un trequartista. Poi magari a partita in corsa si vedrà anche un modulo diverso dal 4-3-3, ma la rosa è stato costruita su questo modulo base".