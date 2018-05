Tare è al lavoro sul mercato. In una sessione che sarà particolarmente breve, e influenzata dai Mondiali, il ds sta portando avanti in gran segreto una serie di trattative per regalare ad Inzaghi colpi importanti.



MERCATO LAZIO - Oltre ai grandi nomi, come Badstuber, Glik e Lemar, secondo ‘repubblica.it’ si seguono con particolare interesse Eder Militao del San Paolo, terzino destro, e l’attaccante Karl Toko Ebambi, in forza all’Angers. Eto'o lo avrebbe proposto alla Lazio, desideroso di proporsi come intermediario in una trattativa comunque complicata. Sono colpi alla Tare: giovani, con margini di crescita importanti. Bisogna fare in fretta, per regalare ad Inzaghi i nuovi acquisti già durante il ritiro estivo.