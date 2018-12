Lazio furiosa per l'arbitraggio di Irrati dopo l'1-1 contro il Torino. Il ds biancocleste Igli Tare, non presente oggi allo stadio, ha fatto rilasciare, tramite il Direttore della Comunicazione biancoceleste Stefano De Martino questa laconica dichiarazione: "Sono sconcertato per l'arbitraggio di Irrati".